Drag-Clash

Beim ersten Karlsruher Dragwettbewerb buhlen fünf Artists um die Publikumsgunst und ein Preisgeld von 150 Euro.

In zwei Runden kann man das Auditorium von seinen vielfältigen Talenten zu überzeugen – ob Lipsync, Gesang, Comedy, Parodie, Zauberei oder klassische Travestie. Am Ende treten die beiden Besten in einem spektakulären Lipsync-Finale gegeneinander an. Die Zuschauer entscheiden wiederum, welche beiden Artists mit welchem Song ins Finale einziehen und wer gewinnt.

Durch die Show führt mit losem Mundwerk und spitzer Zunge Patsy B. Ducklings, die derb-charmante Queen aus Kaiserslautern. Nach dem Wettbewerb After-Show-Party mit DJ Jannik. -pat