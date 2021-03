Earth Hour 2021

Am Sa, 27.3. gehen überall auf der Welt für eine Stunde die Lichter aus.

Der WWF ruft zum 15. Mal zur „Earth Hour“ auf. Erneut wird in vielen Städten rund um den Globus um 20.30 Uhr Ortszeit die Beleuchtung bekannter Gebäude und Sehenswürdigkeiten abgeschaltet, um gemeinsam ein Zeichen für mehr Klimaschutz und gegen das Artensterben zu setzen; auch viele Privathaushalte beteiligen sich an der Aktion.



In Karlsruhe bleiben der Turmberg, die Kirche St. Bernhard am Durlacher Tor und das Naturkundemuseum in der Innenstadt am Friedrichsplatz am Samstagabend für eine Stunde dunkel. Die Stadtwerke Karlsruhe schalten die Objektbeleuchtungen ab.



Die weltweite Klima- und Umweltschutzaktion wurde 2007 im australischen Sydney ins Leben gerufen. An ihr beteiligen sich Jahr für Jahr Millionen Menschen. Viele Tausend Städte machen mit und schalten bei ihren Wahrzeichen und Monumenten die Lichter aus. Auch jeder Privathaushalt kann ein Zeichen setzen und seine Lichter an diesem Abend für eine Stunde ausschalten. -ps