Der Marktführer im Bereich kulinarisch-kulturelle Stadtführungen vereint Genuss, Kultur und Stadtgeschichte und macht die schönsten Städte Deutschlands mit allen Sinnen erlebbar.

Jetzt geht „Eat The World“ in der zweiten Karlsruhe-Ausgabe auf Weststadt-Tour. Die TeilnehmerInnen besuchen inhabergeführte Gastrobetriebe und erfahren von einem ortskundigen Guide beim Verkosten noch so manches mehr – über die Geschichte der zahlreichen Brauereien, zur Gründerzeit-Historie des Stadtteils und warum die West-Städter „Schwanz-Brigande“ genannt werden.

Die dreistündige Tour startet nahe vom Rathaus West; dann geht’s über die Sophienstraße, unter der sich der zweitgrößte überbaute Abwasserkanal Europas verbirgt, u.a. zum Café- und Gaststätten-gesäumten Gutenbergplatz. Zu den kulinarischen Highlight-Destinationen zählen u.a. ein Deli mit außergewöhnlichen Hummuskreationen und der Unverpackt-Laden. Außerdem können in einer Traditionsmetzgerei die besten badischen Wienerle und Spezialitäten eines historischen Kaffeehauses probiert werden. -pat