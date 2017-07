Zum Schmelztiegel der Kultur(en) wird die Karlsruher Altstadt beim zweiten „Eckkulturdörfle“ – 2017 ein ganzes Wochenende lang!

Über 100 lokale wie internationale Akteure präsentieren sich am Fr+Sa, 30.6.+1.7. eintrittsfrei in den Straßen, Hinterhöfen, Ateliers und auf den Plätzen des historischen Arbeiterviertels. An der Ecke von Künstlerhaus und Zähringerstraße steht die Musikbühne, wo sich die Lehrer der Heinrich-Hübsch-Schule zur Henry-Pretty-Band (Fr, 18 Uhr) formieren. Mit Hausnummer Sieben (Alternative Rock, 19 Uhr), Mellow Mark (Reggae/Hip-Hop/Ska, 20 Uhr) und der Lucille Crew (Hip-Hop/Funk/Soul, 21.15 Uhr), die das Tollhaus als Vorgeschmack auf das „Zeltival“ präsentiert, beginnt der Freitag gleich hochkarätig. Tags drauf spielen u.a. Alidaxo (17 Uhr, Rap,/Indie/Electro), Joey Voodoo (Funk, 18 Uhr) und Charlys Blowjob (Reggae, 19.30 Uhr), gefolgt vom fränkischen Konzertkabarett mit Gankino Circus (21 Uhr) und Testsieger (23 Uhr, Elektropoppunk).

Auf der Kleinkunst-Bühne am Waldhornplatz stehen die Zeichen auf Literatur, Poesie und Theater: Kabarett und Impro mit den studentischen Gruppen Die wahrhaft Schwachen (19 Uhr) und Schmitz’ Katze (20 Uhr), dann schwenkt das Migrantenprojekt „Salamu Alaikum“ (21.15 Uhr) zum Film hinüber. Zwischen dem Brot und Kunst Verlag (Sa, 15+18 Uhr) präsentiert die Gruppe Beschriftet ihr eigens geschriebenes Programm „Angeeckt“ (16.15 Uhr). Höhepunkt: die „Poetry-Slam-Show“ (20 Uhr) unter Regie von Ba-Wü-Landesmeister Stefan Unser, der musikalisch unterstützt durch Astra van Nelle & der Lorbeerstorch aus Heidelberg auch selbst das Wort ergreift.

In der Einfahrt des Parkhauses am Kronenplatz steht die Anstoß-Bühne, auf der sich Bands und szenische Lesungen abwechseln wie das Trio Bagatello (Sa, 15 Uhr, Klezmer/Balkan), Alpha Nord (16 Uhr) improvisieren Psych Space, dann setzen Chico & Tights (17.10 Uhr) einen theatralen Break. The Pocket Project (18 Uhr) spielen noch ganz klassisch Soul, Jazz und Funk, aber nach Lachs & Lemke (Disco/House/Funk/Synthie-Pop, 19 Uhr) machen die DJs Sebastian Heck (20 Uhr) und Lutz Hartmann (22 Uhr) endgültig die „Tanzßtelle“ auf. Ihre Räume öffnen Die Anstoß sowie Gedok und BBK, die verschiedene Künstler auf den „Kunst-Strich“ schicken; und Die Neue Fledermaus zeigt ebenso Performances wie Piotr Tomzcyk (Sa, 15 Uhr) von BIK auf dem Fasanenplatz, im Jubez spielt die brasilianische Christiano Matos Group (Fr, 18 Uhr).

Abschließend steigen noch After-Show-Partys in der Dorfschänke mit 80er- (Fr) und 90er-Hits (Sa, je 23 Uhr) sowie im Studentenzentrum Z10, das Alidaxo (Fr) und die Reggae-Heads von Zapata Soundz (Sa, je 22 Uhr) auflegen lässt. -pat