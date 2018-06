Eckkulturdörfle 2018

Zwei Tage wird das „Dörfle“, das in den 70ern totsanierte älteste (Arbeiter-)Viertel der Stadt, das nun mit Städtebaumitteln im Rahmen des Sanierungsgebiets „Innenstadt Ost“ wieder aufgemöbelt werden soll, zum kulturellen Hotspot mit rund 100 beteiligten Künstlern.

Eine Kleinkunstbühne und die Musikbühne auf der Zähringerstraße, wo sich am Samstag auch soziale und kulturelle Gruppen vorstellen, bieten neben Trubel und Ausstellungen in Hinterhöfen, Ateliers und auf Plätzen ein cooles Programm. Am Fr, 22.6. spielen u.a. Taxi Sandanski, das Jazzorchester des Kons, Eva Croissant und Rikas; am Sa, 23.6. ab 15 Uhr Bateau Ivre, Intervention, Najenko, Tune Circus und Bud Zillus.

Auf der Kleinkunstbühne gibt’s u.a. Flamenco, eine Poetry-Slam-Show mit und von Stefan Unser, den Zirkus Maccaroni und die Integrative Tanzgruppe Efi tanzt. Auch mit dabei: Der Jubez-Pimp-up-Flohmarkt ist 2018 noch mehr ein Markt der selbstgemachten Dinge, jede Menge Designerstücke junger Kreativer sind zu entdecken, für sommerlichen Sound sorgt DJ Jio Ram. -rw