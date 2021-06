Zur professionellen Immobilienvermittlung braucht es mehr, als nur eine Zeitungsannonce zu schalten oder das Objekt auf den einschlägigen Internetportalen einzustellen.

Als serviceorientiertes Immobilienunternehmen sieht sich efbe Immobilienart über die reine Vermittlung hinaus als fachkundiger Berater, der Käufer und Verkäufer von Anfang an mit Herz und Sachverstand unterstützend begleitet. Die IHK-zertifizierte Immobilienmaklerin und -verwalterin Hannah Brust und ihr Team nehmen dem Eigentümer von der Wertermittlung über gesamte Vermarktung mit Exposé, Präsentation auf der efbe-Website, in Internetportalen, sozialen Medien und ausgewählten Printpublikationen (inkl. professioneller Fotos und 360-Grad-Begehung) sowie Außenwerbung am Objekt bis hin zur Besichtigung und dem erfolgreichen Kaufabschluss sämtliche Arbeitsschritte ab. Zum Portfolio von efbe zählen auch Aftersales-Services wie Home Staging und die Immobilienverwaltung. -pat