efbe Möbelart & Immobilienart

Seit 2019 steht die Lautschrift von Fabian Brusts Initialen sowohl für Möbel- als auch Immobilienart.

In der Ettlinger Werkstatt, wo sich unter dem Motto „Living, Interior, Lifestyle“ alles um den Innenausbau dreht, werden aufs Kundenbedürfnis zugeschnittene Einzelstücke hergestellt und darüber hinaus auch ganze Raumkonzepte entworfen. Aktuell sucht efbe Möbelart einen Schreinermeister u.a. für die Arbeitsvorbereitung; Bewerbungen per E-Mail an info@efbe-moebelart.de.

Hannah Brust betreut derweil den noch jungen Geschäftsbereich Immobilienart, der sich über die vergangenen Monate in der regionalen Immobilienvermarktung (sprich dem Verkauf und der Vermietung von Häusern und Wohnungen) sowie der Immobilienverwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften und Sondereigentum einen Namen gemacht hat. -pat