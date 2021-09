Einrichtungsideen für Senioren – Altersgerechtes Wohnen

Die wichtigste Basis für mehr Lebensqualität im Alter besteht darin, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zurechtzukommen.

Wenn die Bewegungsfreiheit nachlässt, können jedoch bereits kleine Alltagsaufgaben zur großen Herausforderung werden. Eine seniorengerechte Einrichtung macht dann das Leben leichter.

Basis für Barrierefreiheit gewährleisten

Nicht jede Wohnung, die in früheren Jahrzehnten bequem war, lässt sich auch im Alter gut nutzen. Nicht erst für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, ist die Barrierefreiheit eine wichtige Frage. Auch wenn die Bewegungsfreiheit nach einer Verletzung eingeschränkt ist oder ein Rollator verwendet wird, muss die Wohnung begehbar sein. Durch einen entsprechenden Umbau lassen sich Barrieren ausräumen oder überwinden.

Um Barrierefreiheit zu schaffen, wird die Wohnung zunächst auf Stufen und Schwellen geprüft. Schwellen zum Balkon lassen sich beispielsweise bereits mit Hilfe einer kleinen Rampe sicherer gestalten. Sie sind dann auch für Rollstuhlfahrer überwindbar. Bei Treppenstufen empfiehlt sich der Einbau eines Treppenlifts. Solche individuell konstruierten Treppenlifte können beispielsweise über Handicare-treppenlifte.de geplant werden. Da es sich meist um eine langfristige Investition handelt, können hier ebenfalls im Voraus die Treppenlift-Kosten kalkuliert werden.

Badezimmer sicher ausstatten

Die zweite wichtige Anlaufstelle für seniorengerechtes Wohnen ist das Badezimmer. Ein gut eingerichtetes Badezimmer schenkt älteren Menschen viel Lebensqualität. Es sorgt dafür, dass sich die Bewohner noch lange selbst dort pflegen und gut entspannen können. Zweitens werden durch die richtige Badezimmereinrichtung auch wesentliche Risikofaktoren gesenkt. Wurde das Badezimmer nicht an die Bedürfnisse des Alters angepasst, können Menschen ausrutschen und sich schwer verletzen. Selbst wenn dies nicht passiert, sorgt der tägliche Gang ins Bad für Unsicherheit. Das muss nicht sein.

Zunächst sollte die Badewanne oder Dusche gesichtet werden. Wer eine Badewanne bevorzugt, sollte in unmittelbarer Nähe feste Griffe an der Wand haben. Sie geben beim Ein- und Ausstieg halt. Speziell für Senioren gibt es auch Badewannen, die in den Boden eingelassen werden oder in die man über Stufen sicher hineinsteigt. Die Alternative zur Badewanne ist ansonsten eine ebenerdige Dusche, die ohne Schwelle direkt begangen werden kann. Dusch- und Badematten können zudem für einen sicheren Stand sorgen. Zudem sollten Badetücher auf Körperhöhe aufbewahrt werden, so dass sie leicht gegriffen werden können.

Küchen gekonnt gestalten

Für die Lebensqualität im Alter spielt auch die Küche eine entscheidende Rolle. Sie sollte so umgebaut werden, dass sie auch mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit gut nutzbar ist. Entsprechend kann es von Vorteil sein, Schränke beispielsweise etwas niedriger aufzuhängen. Zudem sollte zu jedem Zeitpunkt eine Sitzgelegenheit bereit stehen. Viele Arbeiten, die zuvor im Stehen erledigt wurden, können dann im Sitzen weiter übernommen werden. Bei der Einordnung der Küchenhelfer in die Schränke sollten wichtige Instrumente direkt griffbereit sein. Kleine Küchenhelfer können alten Menschen dann die Arbeit abnehmen und ohne viel Aufwand eingesetzt werden. In der Küche sollte so viel Raum vorhanden sein, dass sich ein Rollstuhl dort auch bewegen kann. Das lässt sich manchmal auch dadurch erreichen, dass ein kleinerer Küchentisch eingesetzt wird.

Der Faktor Sicherheit spielt schließlich auch in der Küche eine Rolle. Dieser Faktor betrifft zunächst den Herd. Es gibt heute Geräte mit Abschaltautomatik. Diese Technik ist in jedem Fall eine sinnvolle Investition. Falls Essen auf einem solchen Herd stehen bleibt und dieser nicht abgeschaltet wurde, kann nichts passieren. Eine weitere Möglichkeit zur Einrichtung ist ein Kühlschrank mit Sicherheitsautomatik. Geräte dieser Art geben einen kleinen Alarm von sich, wenn ihre Türe versehentlich nicht richtig verschlossen wurde. Smarte Kühlschränke können Nutzer und ihre Verwandten auch darauf aufmerksam machen, dass bestimmte Lebensmittel zur Neige gehen.

Fazit

Für die seniorengerechte Einrichtungen von Wohnungen gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Um drei Dinge kommt man dabei jedoch nicht umhin: Erstens müssen Treppen und Schwellen sicher überwindbar sein. Zweitens sollte im Badezimmer Komfort und Sicherheit gewährleistet werden. Drittens zahlt sich ein bedürfnisgerechter Umbau der Küche aus. Gezielte Eingriffe sorgen für einen entspannten Alltag ohne Verletzungen.