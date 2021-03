Am Di, 30.3. startet auf dem Youtube-Kanal der Stadt Karlsruhe „EKT-TV“.

Hier werden bis zum Beginn der 25. „Europäischen Kulturtage“ (2.-16.5.) Interviews mit PartnerInnen des Kulturfestivals veröffentlicht. Die Karlsruher Moderatorin Nadine Knobloch spricht unter anderem mit Kulturamtsleiterin Susanne Asche, mit dem Geschäftsführenden Direktor des Badischen Staatstheaters Johannes Graf-Hauber und der Direktorin der Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe, Marlène Rigler. Gedreht wurden die Interviews im Medientheater des ZKM.

Die GesprächspartnerInnen berichten immer dienstags und freitags über ihre Veranstaltungen und Projekte, die sie im Rahmen der EKT umsetzen, und über die Herausforderungen, Kultur in Zeiten der Corona-Pandemie zu den Menschen zu bringen. So werden viele Formate aufgrund der vielen Planungsunsicherheiten gleich in mehreren Optionen geplant: analog mit Publikum, als hybrides Format, also mit Publikum und einer parallelen digitalen Veröffentlichung sowie als reines digitales Format. Die digitalen Formate, darunter Filmpremieren, Eventaufzeichnungen und Livestreamings, werden vom 2.-16.5. ebenfalls auf Youtube präsentiert. -ps/pat