„Der Feinkost-Laden“ in der nördlichen Waldstraße ist die Adresse für alle, die den Sommer genießen.

Gaby Schwebe, seit 13 Jahren Vorreiterin, wenn’s um kulinarische Trends und Neuheiten geht, ist auch Expertin rund um Spirituosen und Drinks. Im Juli präsentiert sie ein weiteres Eigenlabel: „Love, Grill & Chill“ lautet das Motto des brandneuen BBQ-Gins aus der Fächerstadt. Aromatisch-frisch geht er pur, mit Tonic, als „Grill Fizz“, eignet sich aber auch perfekt als Marinade, die das Fleisch superzart macht, und harmoniert fantastisch mit den Bio- und Fair-Trade-Gewürzmischungen von Soulspice.

Im Tiefkühlschrank bietet El Corazón neben Büffelfleisch, -Burger, -Würstchen und -Mozzarella Top-Fleischprodukte aus Spanien: Iberico-Bellota-Qualitäten, Premium-Grillwürste und Burger. Dazu gibt’s Salze, Saucen und Chutneys sowie feine Low-Alcohols, die als Spritz-Variante, mit Tonics oder anderen Fillern serviert werden. Im großen Sortiment finden sich außerdem Besonderheiten wie alkoholfreier Gin, Sekt oder Wein. To go oder für Zuhause gibt es seit Corona auch Feinkost-Creme-Eis aus Wuppertal im versiegelten Becherchen, ohne Zusatzstoffe und mit besten Zutaten von Bio-Höfen. Denn in den Verkauf kommt bei El Corazón nur, was die Inhaberin selbst verkostet und für außergewöhnlich gut befunden hat. -pat