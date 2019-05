Nachdem Jubez, Cola Taxi Okay und Die Anstoß 2018 kurz vor Abriss der Elefantenhalle am Kronenplatz das Kulturfest „Elephant’ß Castle“ veranstaltet haben, gibt es nun ein Nachfolgeformat.

„Elephant’ß Traces“ greift die Spuren des Abrisses der Elefantenhalle auf und verbindet die drei Räume in der Erdgeschoßzone rund um den Kronenplatz: den Galerieraum des Jubez, Cola Taxi Okay und den ßpace von Die Anstoß in der Fritz-Erler-Straße.

Cola Taxi Okay organisiert einen Kleidertausch mit dem Titel „Good Left Over“ im ßpace, das Jubez ist mit einem Fotopotch-Workshop bei Cola Taxi Okay vertreten und Die Anstoß veranstaltet ein DJ-Konzert mit Wohnzimmeratmosphäre in der Jubez Galerie. Dazu gibt es Cocktailbars, Musik und Bands auf dem Kronenplatz. -ps