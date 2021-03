Energiewende-Demo „Zehn Jahre Super-Gau in Fukushima“

2011 haben die großen Anti-Atom-Proteste in Folge des Super-Gaus’ in Fukushima die erste grüne Landesregierung in Ba-Wü ermöglicht.

Aus Anlass des zehnten Jahrestages läuft am So, 7.3. ab 13 Uhr vom Bahnhof Kirchheim ein Demonstrationszug zum AKW Neckarwestheim. Am 4.3. zeigte das SWR-Politmagazin „Zur Sache Baden-Württemberg!“ einen Beitrag, in dem der ehemalige Atom-Aufseher im Bundesumweltministerium, Dipl.-Ing. Dieter Majer, der baden-württembergischen Atomaufsicht schwere Versäumnisse beim AKW Neckarwestheim vorwirft. -pat