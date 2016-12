Erasmus trägt eine neue Kopfbedeckung.

Das Restaurant von Andrea und Marcello Gallotti ist im Gault Millau 2017 mit einer Kochhaube ausgezeichnet worden! Ehre verpflichtet natürlich, und so sind die beiden Absolventen der italienischen Slow-Food-Universität weiterhin stets auf der Suche nach exzellenten Zutaten, die ihre hohen Ansprüche an Qualität und Nachhaltigkeit erfüllen. Dazu zählen zum Beispiel die Alba-Trüffel aus dem Piemont, die in der Wintersaison die Speisekarte prägen – bis Weihnachten neben Kastanien, Quitten und Gans; im neuen Jahr stehen dann Wild, Rüben, Schokolade und Orangen im besonderen Fokus.

Wilde Wattenmeer-Austern zeichnen das Menü am Do, 15.12. aus und sind bis Mai auch im Laden kaufbar, der übrigens auch für Geschenkesucher eine Menge leckerer Anregungen bietet. Zwischen Heiligabend und Dreikönig bleiben Restaurant und Laden geschlossen; im neuen Jahr ist dann ab 11.1. immer Mi-Mo geöffnet. Schon vormerken kann man sich das Schlachtfest am 26.1. sowie die kulinarische Reise nach Venedig am Valentinstag.