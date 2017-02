Kunst auf dem Teller verspricht das Slow-Food-Restaurant im Dammerstock.

„Carnevale all’italiana“ wird hier am Mo, 27.2. gefeiert – das authentische italienische Karnevalsmenü ist nur echt mit Fleisch. Ohne gibt’s das entschlackende Menü zur Fastenzeit am Do, 9.3., wahlweise mit alkoholfreier Getränkebegleitung, und auch der Frühling ist nicht mehr fern: Frische Kräuter, junges Gemüse, erster Rhabarber und die bekannten Sundheimer Hühner werden ab Mitte März auf der neuen Frühlingskarte kulinarische Akzente setzen. -bes