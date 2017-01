Erfolgreiches 2016 für das Gastgewerbe in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg wird als Reiseziel immer beliebter.

2016 kamen wieder mehr Gäste als noch im Vorjahr – vor allem aus dem deutschen Inland strömten die Besucher in den Südwesten der Republik. Insbesondere die politischen Krisen in vielen klassischen Urlaubsländern sorgen dafür, dass die Deutschen immer häufiger ihren Urlaub im eigenen Land verbringen. Doch auch aktuelle Innovationen der Hotel- und Tourismusbranche tragen ihren Teil dazu bei.

Bis Oktober bereits 45 Millionen Übernachtungen

Andreas Braun, Geschäftsführer der vom Land getragenen Tourismus Marketing GmbH, ist mit dem Jahr 2016 zufrieden und erklärt gegenüber der Stuttgarter Zeitung: „In Baden-Württemberg blicken wir auf ein sehr erfolgreiches Tourismusjahr zurück.“ Zwar liegen noch keine endgültigen Zahlen für das gesamte Jahr vor, doch bereits bis Oktober konnten 45 Millionen Übernachtungen im südlichen Bundesland verzeichnet werden. Das bedeutet ein Anstieg um satte 2,7 Prozent im Vergleich zu 2015. Verantwortlich für das deutliche Plus ist nicht zuletzt die krisenhafte Situation in vielen klassischen Urlaubsdestinationen wie Ägypten oder der Türkei: Die Menschen bleiben lieber im Inland und entdecken die heimischen Regionen neu. Während der Haupturlaub im Sommer vorwiegend an der Nord- und Ostseeküste verbracht wird, ist Baden-Württemberg hauptsächlich zu einer beliebten Destination für Kurzurlaube avanciert.

Gastgewerbe: Branche im Wandel?

Doch auch die fortschrittliche Ausrichtung des Gastgewerbes kann ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Branche sein: Da der Konkurrenzdruck in der ganzen Republik groß ist, sind Innovationen in den einzelnen Hotels und Pensionen gefragt, um langfristig wettbewerbsfähig bleiben zu können. Das wirkt sich auch auf die Zufriedenheit der Kunden aus. Der Wandel beginnt beispielsweise bei der Ausbildung der Köche: So soll etwa ein „stärkerer Fokus auf Megatrends wie vegetarische Küche“ gelegt werden, erklärt Sandra Warden, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). Auch betriebswirtschaftliche Aspekte sollen verstärkt vermittelt werden.

Bildrechte: Flickr Karlsruhe Castle Michael Rastetter CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten

Zudem zieht auch die Digitalisierung immer mehr in die Branche ein: Im Gastgewerbe-Magazin ist zu lesen, dass Tischplatzreservierungen, Online-Check-ins sowie „Online-, Mobile- & Social Media-Marketing einen immer höheren Stellenwert“ einnehmen. Bereits jetzt haben 84 Prozent der Betriebe eine eigene Website. In Zukunft könnte über das Internet noch mehr Aufmerksamkeit erzeugt werden: Mit der Einführung der .hotel-Domain, die bei Anbietern wie 1&1 reserviert werden kann, können Hotels ihre eigene Marke stärken und im Internet für eine höhere Sichtbarkeit sorgen. Darüber hinaus werden auch soziale Medien und Online-Bewertungsportale zu wichtigen Plattformen, um Hotels, Pensionen und Restaurants bekannter zu machen und Gäste langfristig zu informieren und zu binden.

Gerade Bundesländer wie Baden-Württemberg, die als Kurzurlaubsdestination stark auf wiederkehrende Gäste angewiesen sind, können so das Niveau der Übernachtungszahlen halten und sogar steigern. In Sachen Social Media gibt es allerdings noch mehr Nachholbedarf als bei klassischen Websites: Erst 60 Prozent der Betriebe sind bei Facebook und Co. mit einem eigenen Profil vertreten.