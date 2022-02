Eröffnung: Pop-up-Store #rewrew

Nachdem sich zum Jahresende 2021 im Popp-up-100-Shop alles um das allein von Kunst verhüllte beste Stück gedreht hat, gibt sich die Hebelstr. 21 wieder etwas zugeknöpfter: #rewrew will Alternativen zur Fast-Fashion aufzeigen.

„#reuse rework renew“ lautet das Motto: Unter der Prämisse, möglichst keine Neumaterialien zu verwenden, entstehen Objekte sowie Raum- und Lichtkonstruktionen; sie fungieren als Auslagemöbel, die sowohl mit der Ware fusionieren als auch für sich stehen. In diesem Rahmen wird Secondhandmode angeboten, teils aufgearbeitet, teils Originale ihrer Zeit, in Anlehnung an die Fast-Fashion-Giganten alles ästhetisch präsentiert.

Vor Ort legen die beiden Berliner Designer Gideon Breu und Constantin Dichtl mit Store-Initiatorin und Organisatorin Nina McNab, Farbe und Faden, Schere und Schampus die simplen Möglichkeiten des textilen Upcyclings dar. -pat