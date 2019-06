Eröffnung Rudolf 5

Kreativraum, Lebensmodell, Gesamtkunstwerk.

Mit viel Herzblut bringen die zwei Architekten Patrick Häussermann und Adrian Stadler (Malo Architektur) sowie die zwei Ingenieure Matthias Bolza-Schünemann (Energietechnik) und Joachim Stieger (Statik) Bewegung in die Städtebau- und Kulturpraxis Karlsruhes: Der Umbau des denkmalgeschützten Hinterhofensembles der Rudolfstr. 5 und die Verwirklichung eines visionären Lebenskonzepts gehen hier Hand in Hand. Am 25.5. wurden die Tore zu den Ateliers-, Werkstatt- und Arbeitsräumen geöffnet, um einen Einblick in den Mikrokosmos zu bieten, zu dem sich Rudolf 5 seit Mitte 2018 rasant entwickelt hat.

Livemusik, Bar- und Pizzabetrieb sowie gemütliche Sofaecken rundum das hauseigene Café sorgten für eine entspannte Atmosphäre beim Erkunden des Areals. Zwischen Besuchern und Kreativen des Rudolf 5 herrschte reger Austausch über Coworking, Marker-Space, Upcycling und Urban Farming: Auf welch vielfältige Weise sich ökologische und soziale Nachhaltigkeit realisieren lassen, wurde in Lampenbau-, Textildruck- und Gärtner-Workshops greifbar. Die Dachterrassen sollen zur Selbstversorgung mit Obst und Gemüse bepflanzt und bald mit Hühnern und Bienen bevölkert werden.

Nicht nur zum Arbeiten und Wohnen, auch für öffentliche Veranstaltungen steht Raum zur Verfügung – jeder ist zum Mitdenken und Mitgestalten eingeladen. Dank mobiler Einrichtung lassen sich die Räume flexibel umgestalten – ein Format, das mit der Kunst des „Luft & Liebe“-Ateliers von Manfred Gulcz und Raphael Bösch korrespondiert: Ihre aufblasbaren Räume, „Bubble Textures“, können individuell platziert, bespielt und mit Liebe gefüllt werden. „Unsere Erfahrungen wollen wir mit anderen teilen“, wie Häussermann betont. „Schon im Studium habe ich von einem Ort geträumt, an dem Menschen aus verschiedenen Sparten miteinander arbeiten und einander ergänzen.“

Das Konzept Rudolf 5 – Gestalten, Teilen, Wiederverwerten – begeistert. Eine Stimmung, die auch am Abend spürbar ist: DJs versetzten den prallgefüllten Innenhof so in Bewegung, dass kurzerhand Tische zu Tanzpodesten umfunktioniert wurden – ein sagenhafter Einstand für ein ambitioniertes Projekt! Mit Genehmigung des Bauantrags erfolgt der Startschuss für die Bauarbeiten der Aufstockung des Westgebäudes um 2020. Eines ist jetzt schon klar: Was im Herzen der Oststadt entsteht, ist nicht nur mehr Raum, sondern eine wahre Bereicherung für Stadt, Leben und Kultur. -mic