Es heimatet sehr – Der Adventskalender für den Südwesten 2024/25

Dass das „Konradsblatt“, die seit 1917 erscheinende Bistumszeitung des Erzbistums Freiburg, seit über 100 Jahren in Karlsruhe zu Hause ist, war nur ein Grund, die Skyline der „Karlsruher Weihnachtsstadt“ aufs Cover des Standadventskalenders „Es heimatet sehr“ zu nehmen.

Dank der Zusammenarbeit mit dem Karlsruher Stadtmarketing steckt nämlich auch viel Fächerstadt drin – ob Stimmen wie die von Claus Temps oder der Konzertchor Mädchen der gemeinsamen Singschule Cantus Juvenum, das Kinderland St. Stephan oder der Chanukkaleuchter in Übergröße. Und auch als Stadt des Rechts zeigt sich Karlsruhe von seiner schönsten Kalenderseite!

Weil das „Konradsblatt“ im gesamten Südwesten beheimatet ist, präsentiert der Kalender auch Motive von Tauberbischofsheim bis zum Bodensee; vom kurfürstlichen Schwetzinger Schlossgarten über still und starr ruhende Seen im Schwarzwald bis hin zur imposanten Burg Hohenzollern. Und steigert die Vorfreude auf Weihnachten mit Rezepten und einer digitalen Erweiterung: Via QR-Code erklingen weihnachtliche Lieder von Sängern und Chören. Außerdem währt die Freude besonders lang: Er beginnt am 1. Adventssonntag und endet erst mit dem Dreikönigstag 2025.

Der Kalender ist als ideales Geschenk auch für Jubilare oder Mitarbeiter zu 8,90 Euro zu haben; Vereine, Einrichtungen und Firmen erhalten bereits ab wenigen Exemplaren Rabatt. Infos bei Jennifer Stephan (stephan@konradsblatt.de oder 0721/954 51 84). -pat