Escape Reality

Stadtleben // Artikel vom 01.10.2024

Anfang Oktober erscheint beim amerikanischen Label Light In The Attic in Zusammenarbeit mit dem Lou Reed Archiv und seiner Witwe Laurie Anderson eine weitere VÖ aus dem Nachlass des Songwriters, Gitarristen, Sängers und Gründungsmitglied der experimentellen Rockband The Velvet Underground.