Ettlinger Marktfest & Kunsthandwerkermarkt 2024

Seit Langem gilt das „Ettlinger Marktfest“ als Highlight in den Open-Air-Kalendern der Region – auch in diesem Jahr schon ab Freitag.

Vereine und Gastronomen laden mit dem Kultur- und Sportamt in die historische Altstadt, wo auf den Bühnen Marktplatz, Erwin-Vetter-Platz und Hugo-Rimmelspacher-Platz Bands und Musikvereine Stimmung verbreiten (Livemusikende Fr+Sa 24 Uhr, So 18 Uhr); Vertreter aus den Partnerstädten bringen mit ihren zusätzlichen kulinarischen Angeboten europäisches Flair in den Schlosshof und für die Kinder gibt’s Spiel- und Unterhaltungsangebote.

Parallel präsentiert der große Kunsthandwerkermarkt in und um die Schlossgartenhalle Außergewöhnliches in Sachen Kunst und Kunsthandwerk. Am Sonntag wird die Leopoldstraße zur „Meile des Ehrenamtes“, auf der sich lokale Vereine und Organisationen vorstellen. Der Dickhäuterplatz steht als Parkfläche zur Verfügung. Im Rahmen der „Ettlingen By Night“-Reihe steigt im Kino Kulisse die After-Party mit Outdoorbar (Fr+Sa). -pat