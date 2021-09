Etwas Erleben in Karlsruhe, Baden, Pfalz & Nordelsass

Sie wohnen in Karlsruhe und um Umgebung oder sind dort zu Besuch?

Dann kommt dieser Artikel für Sie genau richtig! Wir nennen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und geben hilfreiche Tipps für Ihre nächsten Ausflüge und Wochenenden.

Welche Sehenswürdigkeiten sollten Sie nicht verpassen?

In Karlsruhe und Umgebung gibt es einige Sehenswürdigkeiten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Zunächst einmal sollten Sie einen Ausflug zum Karlsruher Schloss inkl. dessen Garten einplanen. Das Schloss steht bereits seit 1718 und bietet eine Kulturausstellung an. Außerdem können Sie anschließend einen schönen Spaziergang durch den Schlossgarten unternehmen und dabei zur Ruhe kommen.

Falls Sie nach dem Schlossgarten noch einen weiteren Garten besuchen möchten, können wir den Zoologischen Stadtgarten empfehlen. Dieser ist ein Mix aus Garten und Zoo und bietet dementsprechend eine Vielzahl an Pflanzen sowie Tieren. Auch eine Bootsfahrt durch den Zoo ist möglich.

Wenn Sie sich stattdessen mehr für Kultur und Kunst interessieren, gibt es auch zahlreiche Museen, die Sie besuchen können. So gibt es beispielsweise das Zentrum für Kunst und Medien, wo Sie u.a. auch Veranstaltungen besuchen können. Ein kleiner Abstecher in die Durlacher Altstadt ermöglicht einen erholsamen Spaziergang. Sie finden viele kleine Gassen, die wie aus dem Mittelalter aussehen. Zudem gibt es eine alte Turmbergbahn, die auf den Karlsberger Hausberg hinauffährt. Auch dies sollten Sie auf keinen Fall verpassen! Das abendliche Highlight kann z.B. der Aufstieg auf den Turmberg sein. Dort haben Sie einen Blick über ganz Karlsruhe und können in aller Ruhe den Sonnenuntergang genießen.

Ideen für regnerische Tage

Falls es regnen sollte und Sie keinen Ausflug in einen der o.g. Gärten oder anderen Außenanlagen machen können, finden Sie hier einige Alternativvorschläge: Besuchen Sie beispielsweise ein Schwimmbad oder auch das Europabad. Dort finden Sie viele verschiedene Rutschen und auch einen großen Wellnessbereich. Neben weiteren Thermen gibt es auch verschiedene Baggerseen, an denen sowohl Sie als auch Ihre Kinder großen Spaß haben werden.

Falls Sie statt der oben genannten Tipps, lieber die Zweisamkeit genießen möchten, gibt es auch dafür passende Ideen.