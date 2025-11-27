Fächer Palast 2025
Stadtleben // Artikel vom 27.11.2025
Nach der erfolgreichen Premierensaison mit über 6.000 Gästen tischt der „Fächer-Palast“ seine neue Dinnershow „Rubin – El fuego“ auf.
Zu den 29 Vorstellungen mit internationalen Artisten, Comedians und Tänzern gibt’s abgestimmt aufs temperamentvolle Thema vier exotisch inspirierte Gänge von GVO Catering-Kultur aus Heidelberg; die Menükreation stammt erneut von Chefkoch Marius Steven.
Neu in diesem Jahr: die „Silvester-Gala“ mit erweitertem Fünf-Gänge-Menü, DJ und After-Show-Party. Im Ticketpreis enthalten sind außerdem Sektempfang, Bier, Wein und Softdrinks; Sonderwünsche (vegetarisch, vegan, allergenfrei) werden berücksichtigt. Die All-Inclusive-Eintrittspreise liegen je nach Wochentag und Kategorie zwischen 159 und 189 Euro (Silvester-Gala 209 bis 229 Euro). -pat
27.11.-11.1., Mi-So 19 Uhr; Mo, 5.1., 19 Uhr; Mo+Di+1./2./3. Adventssonntag spielfrei, Messplatz, Karlsruhe
www.faecher-palast.de
WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL
16. Karlsruher Weihnachtscircus
Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025
„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“Weiterlesen … 16. Karlsruher Weihnachtscircus
Fächer Palast 2025
Stadtleben // Artikel vom 27.11.2025
Nach der erfolgreichen Premierensaison mit über 6.000 Gästen tischt der „Fächer-Palast“ seine neue Dinnershow „Rubin – El fuego“ auf.Weiterlesen … Fächer Palast 2025
Nacht der Weine 2025
Stadtleben // Artikel vom 08.11.2025
13 Güter aus dem Baden-Badener Rebland laden nach der Premiere 2024 bei der „Nacht der Weine“ wieder zur Verkostung ins Alte E-Werk.Weiterlesen … Nacht der Weine 2025
Kreativ Karlsruhe 2025
Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025
Als Messe-in-der-Messe steigt am ersten „Offerta“-Wochenende dieses DIY-Highlight im Rahmen der Karlsruher Verbraucherschau.Weiterlesen … Kreativ Karlsruhe 2025
Offerta 2025
Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025
Die „Einkaufs- und Erlebnismesse“ hat eine neue Signature Hall.Weiterlesen … Offerta 2025
Pop-up-Store Karlsruhe 2025
Stadtleben // Artikel vom 10.10.2025
Zum fünften Mal und wie schon in den vergangen beiden Jahren parallel zum „Stadtfest“ (Sa+So, 11.+12.10.) macht das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro der Stadt das RP-EG an drei Oktober-Tagen zum Schaufenster der Kultur- und Kreativwirtschaft, wenn Künstler und Kreativschaffende aus Karlsruhe und Region ihre Produkte und Unternehmen präsentieren.Weiterlesen … Pop-up-Store Karlsruhe 2025
Bauernmarkt Karlsruhe
Stadtleben // Artikel vom 02.10.2025
Nicht nur die Oststädter freuen sich, dass sie seit September nun auch einen Markt in ihrem Quartier wissen.Weiterlesen … Bauernmarkt Karlsruhe
Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
Stadtleben // Artikel vom 29.09.2025
Wenn im Herbst die Hörsäle wieder voller werden und die Ausbildungsbetriebe ihre neuen Jahrgänge begrüßen, verändert sich das Bild der Stadt.Weiterlesen … Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
CCFA: Tag der Offenen Tür
Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025
Mit einem vielfältigen Kulturangebot samt Live-Elektro, Workshops, Mediathek sowie einer Partie Pétanque mitten in Karlsruhe vor den CCFA-Toren (Karlstr. 52-54).Weiterlesen … CCFA: Tag der Offenen Tür
Kommentare
Einen Kommentar schreiben