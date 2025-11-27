Fächer Palast 2025

Stadtleben // Artikel vom 27.11.2025

Fächer Palast

Nach der erfolgreichen Premierensaison mit über 6.000 Gästen tischt der „Fächer-Palast“ seine neue Dinnershow „Rubin – El fuego“ auf.

Zu den 29 Vorstellungen mit internationalen Artisten, Comedians und Tänzern gibt’s abgestimmt aufs temperamentvolle Thema vier exotisch inspirierte Gänge von GVO Catering-Kultur aus Heidelberg; die Menükreation stammt erneut von Chefkoch Marius Steven.

Neu in diesem Jahr: die „Silvester-Gala“ mit erweitertem Fünf-Gänge-Menü, DJ und After-Show-Party. Im Ticketpreis enthalten sind außerdem Sektempfang, Bier, Wein und Softdrinks; Sonderwünsche (vegetarisch, vegan, allergenfrei) werden berücksichtigt. Die All-Inclusive-Eintrittspreise liegen je nach Wochentag und Kategorie zwischen 159 und 189 Euro (Silvester-Gala 209 bis 229 Euro). -pat

27.11.-11.1., Mi-So 19 Uhr; Mo, 5.1., 19 Uhr; Mo+Di+1./2./3. Adventssonntag spielfrei, Messplatz, Karlsruhe
www.faecher-palast.de

