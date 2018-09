Faire Woche 2018

Dass Konsum auch anders geht als auf Kosten von Mensch und Natur, zeigt die deutschlandweite „Faire Woche“, an der sich das bis 2020 vom Verein Trans Fair als „Fairtrade-Stadt“ bestätigte Karlsruhe von Mitte September bis Ende Oktober zum zehnten Mal beteiligt.

Unter dem Motto „Gemeinsam für ein gutes Klima“ haben lokale Gruppen, Institutionen und ehrenamtliche Initiativen unter Federführung des Weltladens ein Programm aus über 30 Veranstaltungen vom Vortrag über Workshops, Probieraktionen, Tauschpartys und Filmvorführungen bis hin zum Stadtrundgang zusammengestellt: Den Startpunkt ins Jubiläumsjahr bildet der „Faire-Woche-Markt“ (Sa, 15.9., 11 Uhr) bei der Kirche St. Stephan, wo sich von 10 bis 14 Uhr Eine-Welt-Gruppen vorstellen, dazu gibt’s Mitmachaktionen und Livemusik.

Über den „Klimawandel und seine Folgen für die Länder Afrikas“ (Do, 4.10.,19 Uhr, IBZ) spricht der senegalesische Umweltaktivist Mamadou Mbodji; unter der Fragestellung „Der Regenwald brennt! Wegen Palmöl? Was tun?“ (Sa, 15.9., 19 Uhr) stehen die drei Kurzvorträge der Nehemia Initiative (Winterstr. 29), in deren Räumen außerdem das Symposium „Welt im Wandel“ (Sa, 6.10., 11 Uhr) stattfindet; den fairen Kaffeehandel aus verschiedenen Perspektiven beleuchten „Neuere Geschichten aus Nord und Süd“ (Di, 23.10., 19.30 Uhr, Jubez) und die Filmdoku „Konzerne als Retter?“ (Fr, 28.9., 19.30 Uhr, Ständehaussaal) deckt „Das Geschäft mit der Entwicklungshilfe“ auf. Wie Nachhaltigkeit gehen kann, zeigen Kurt Langbeins „Zeit für Utopien – wir machen es anders!“ (Sa, 22.9., 17 Uhr, Schauburg) sowie der Info- und Wissenstauschabend „Nachhaltig leben in Karlsruhe“ – wie?“ (Do, 18.10., 19.30 Uhr, Stadtbibliothek) von FaireWare. Am mexikanischen Unabhängigkeitstag feiert das El Tesoro (s. sep. Text) sein zwölftes Jubiläum (Fr, 14.9., 20 Uhr) und steuert nochmals zwei Konzerte mit dem Tango-Duo Intimos (Sa, 29.9.+20.10., 20 Uhr) zur „Fairen Woche“ bei.

Auf „Konsumkritischen Stadtrundgang“ (Sa, 27.10., 14 Uhr, Treffpunkt: Naturkundemuseum) begibt sich Konsum Global; Geschäfte mit fairen Textilien werden von Future Fashion auf ihrer Stadtradtour (Sa, 29.9., 10 Uhr, Treffpunkt: Nehemia-Initiative) angefahren, während Ana & Anda auf ihrer „Anders-Genießen-Tour“ (Fr, 28.9., 15.30 Uhr, Treffpunkt: Bücherschrank am Werderplatz) ökofaire Südstadt-Läden vorstellen und außerdem natursüße „Genuss-Gebäcke aus fair gehandelten Zutaten“ (Sa, 22.9., 10-18 Uhr, Gablonzer Str. 11, Anmeldung: info@anaundande.de) im Ateliercafé kredenzen. Und während des gesamten Aktionszeitraums kann man im Füllhorn Bio-Schokolade verkosten und unikate Taschen aus Afrika erwerben. -pat