Faire Woche 2023

Am Fr, 15.9. startet die bundesweite „Faire Woche“, an der sich Karlsruher Akteure bis Ende Oktober unter dem Motto „Fair. Und kein Grad mehr!“ mit Vorträgen, Workshops, Ausstellungen und Stadtführungen beteiligen.

Ziel ist es, noch mehr Menschen über fairen Handel zu informieren; faire Handelsketten, nachhaltiger Konsum, klimafreundliche Mobilität sowie soziales oder politisches Engagement verkleinern den ökologischen Fußabdruck. Am Mi, 20.9. hält Betriebswirt, Autor und Erfinder der „Fairen Biketour“ Frank Herrmann einen Vortrag zum Thema „Globale Klimagerechtigkeit: Arm gegen Reich“ (Stadtbibliothek, 19.30-21 Uhr). Vom 21.9. bis 8.10. zeigt „Letters For Future 2“ Arbeiten von Renate Schweizer, die die Ausstellung mit internationaler Papierkunst auch initiierte (Vernissage mit Musik: Do, 21.9., 18.30 Uhr, Zukunftsraum, Rintheimer Str. 46).

Über 35 Stände lokaler NachhaltigkeitsakteurInnen präsentieren sich bei der zentralen Veranstaltung auf dem Marktplatz (Sa, 30.9., 11-17 Uhr). Beim „Klima-Natur-Eine Welt: Karlsruher Mitmachtag für morgen“ gibt es Mitmachangebote, Workshops und Projektvorstellungen. „Auch die Stadt Karlsruhe ist sich ihrer globalen Verantwortung bewusst und begegnet der Klimakrise mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen und Konzepten.“ Steht so im Pressetext zur „Fairen Woche“. Die Stadt hat aber kein Geld für klimaschonendes Agieren. -rw