Faire Woche: Bis 15.4. anmelden

Gemeinsam mit vielen lokalen Eine-Welt-Gruppen beteiligt sich die Stadt Karlsruhe in Kooperation mit dem Verein Aktion Eine Welt erneut an den bundesweiten Aktionswochen rund um den „Fairen Handel“.

Die „Faire Woche“ startet am 16.9. und erstreckt sich in Karlsruhe bis Ende Oktober. Anmeldungen bis 15.4. per E-Mail an fairewoche-ka@web.de. Interessierte Initiativen, Gruppen, Vereine, Schulen, kirchliche Einrichtungen sowie gastronomische Betriebe und Einzelhandelsgeschäfte mit fair gehandelten Produkten im Sortiment können sich ab sofort beim Organisationsteam melden.

Im Fokus der bundesweiten „Fairen Woche“ 2022 steht das Thema fair gehandelte Textilien unter dem Motto „Fair steht dir – #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ und damit besonders menschenwürdige Arbeitsbedingungen und nachhaltiges Wirtschaften in der Textillieferkette. -rowa