Faire Wochen 2024

Am Fr, 13.9. startet die bundesweite „Faire Woche“, an der sich Karlsruhe bis Ende Oktober mit einem vielfältigen Aktionsprogramm beteiligt.

Erneut liegt der thematische Schwerpunkt auf Klimagerechtigkeit: „Fair. Und kein Grad mehr!“ Eine gute Gelegenheit, lokale zivilgesellschaftliche Akteure und deren Engagement für die globalen Nachhaltigkeitsziele der „Agenda 2030“ und den Fairen Handel kennenzulernen. Seit 2009 gehören Vorträge, Workshops, Ausstellungen, Stadtführungen u.v.m. zum festen Veranstaltungsprogramm zahlreicher Initiativen, „Eine Welt“-Gruppen, Kirchengemeinden und anderer Aktiver in der „Fairtrade Stadt“ Karlsruhe.

Highlight: Luke Jerrams Kunstinstallation „Gaia“ in der Ev. Stadtkirche am Marktplatz. Unterm Motto „Erlebe das blaue Wunder! Nachhaltigkeit mit Wow-Effekt“ kann man die weltweit viel beachtete, anhand von Nasa-Aufnahmen originalgetreu und maßstabsgerecht nachgebildete Erdoberfläche erstmals in Ba-Wü overviewen. Die Installation begleitet ein vielfältiges Programm für alle Altersgruppen mit u.a. Konzerten, Talks, Workshops, Poetry-Slams und Gottesdiensten, die z.T. ins Programm der „Fairen Wochen“ einfließen.

Außerdem macht die Wanderausstellung „Fit For Fair – Sport trifft Fairen Handel“ (8.-20.10., Stadtbibliothek, Lesecafé) Station; begleitend gibt’s einen Vortrag zum Thema „Faire Produktion bei Sportequipment“ (Mi, 16.10., 19 Uhr) des Ballfabrikanten Bad Boyz. -pat