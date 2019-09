Bei Gabriela Merx steht dieser „Faire Woche“-Aktionstag unter dem Motto „Fairer Handel – auch beim Smartphone“ (Fr, 27.9., 10-20 Uhr).

U.a. kann man die Faire Maus oder das neue fair gehandelte Shiftphone 6m (Foto) sowie mobile Solargeräte ausprobieren, eine Expertin der Digitalwerkstatt Karlsruhe gibt Tipps und informiert über das umweltpädagogische Projekt.

Als dauerhafte Einrichtung befindet sich eine Ping-Station im Laden, die als Weitergabestelle für nicht mehr genutzte funktionsfähige Handys sowie Zubehör dient; am Aktionstag kann auch ausrangierte Kleinelektronik mitgebracht und weitergegeben werden.

Weil „Energiewendetage Ba-Wü“-Supporterin (Sa+So, 21.+22.9.) Gabriela Merx mit bestem Beispiel vorangeht, beim globalen „Klimastreik“ der „Fridays For Future“ demonstriert und dabei auf viele Nachahmer hofft, bleibt FaireWare am Fr, 20.9. zeitweise geschlossen. Nachmittags lädt sie dann bis 20 Uhr zum „Stromfreien Tag“, an dem auf verschiedene Art und Weise Energie durch Eigenkraft erzeugt wird. -pat