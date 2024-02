Fasching Helau & Alaaf @ Pfitzenmeier

Mehr Sport treiben und generell gesünder leben – das Schwetzinger Fitnessunternehmen mit Premium Resort u.a. in Karlsruhe (Rudolf-Freytag-Str. 6) schafft alle Voraussetzungen, damit es nicht beim guten Vorsatz bleibt.

Denn Pfitzenmeiers ganzheitliches Konzept vereint Fitness, Wellness und Gesundheit. Auf den riesigen Trainingsflächen warten moderne Geräte darauf, zum Muskelaufbau und zur (Kraft-)Ausdauer beizutragen; Coaches stehen den Mitgliedern zur Seite. Wer sich lieber bei Musik von der Gruppendynamik mitreißen lässt, ist in der „Group Fitness“ bestens aufgehoben, wo die Kursleiter bei Klassikern wie Aerobic, Bauch-Beine-Po oder Indoor Cycling sowie Muskeltraining und Power Dumbell für gute Laune beim Kalorienverbrennen sorgen.

Über 1.300 Kurse und Workouts finden wöchentlich in den Pfitzenmeier Resorts und Clubs statt – auch in den großen Aqua-Dome-Schwimmhallen, die an zahlreichen Standorten angebaut wurden. Und weil Wohlbefinden und Gesundheit auf Fitness und Wellness aufbauen, warten im Wellnessbereich u.a. ein Becken mit Massagedüsen und der Ruheraum zum Entspannen. Aushängeschild: der Saunabereich mit diversen Aufgüssen und verschiedenen Dampfbädern – inkl. einem separaten Bereich für die weiblichen Gäste.

Und zur fünften Jahreszeit feiert Pfitzenmeier die närrische Zeit in allen Studios ordentlich mit: Beim Februarevent „Fasching Helau & Alaaf“ ist für alle Narren und Jecken etwas dabei! Die Kursräume sind entsprechend geschmückt, die Kursleiter verkleidet und die Musik dem närrischen Treiben angepasst. Ebenso sind die Formate auf jede Menge Spaß ausgerichtet, die Programme in den jeweiligen Studios zu finden. Wer (noch) kein Mitglied ist, kann eine Tageskarte für 29 Euro erwerben. Ein Anruf im gewünschten Studio genügt, um sich zu den Kursen anzumelden. -pat