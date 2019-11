Faszination Lego & Weihnachten im Schloss Bruchsal

Die Klötzlebauer aus Ulm und Ludwigsburg bezeichnen sich als AFOLs – Adult Fans Of Lego.

Bei ihrer bis zum 1.3. laufenden Ausstellung im Bruchsaler Schloss haben sie u.a. ein ganzes Zimmer dem Nachbarland Frankreich gewidmet. Neben Lego-Originalen, dem Ninjago-Tempel, den Dinos aus der „Jurassic World“, einem riesigen Space-Shuttle, neuen „Star Wars“-Modellen und berühmten Bauwerken aus aller Welt kann man viele My Own Creations bestaunen, die als Kunstwerke einen würdigen Platz in Vitrinen und auf Podesten erhalten haben.

Highlight des Adventsprogramms „Weihnachten im Schloss“ (1.-22.12.) mit Sonderführungen sind die in der barocken Intrada singenden Chöre aus der Region (Sa+So 13+16 Uhr). Außerdem lassen die Bruchsaler Museums-Drehorgler (So, 1.12, 11 Uhr, Historische Wirtschaft; 15.12., 15 Uhr, Kuppelsaal) ihre Leierkästen erklingen und La Duo Vigna geben mit „Der grüne Diamant“ (Sa, 21.12., 19 Uhr, Kammermusiksaal) ein klassisches Weihnachtskonzert. -pat