Fest der Sinne 2019

Am ersten Mai-Wochenende steht Karlsruhe im Zeichen der Sinnesfreuden und des Genusses.

Zum vierten Mal verwandelt das „Fest der Sinne“ die City in eine Frühlingslandschaft mit zahlreichen Attraktionen und Angeboten zum Schlendern, Schlemmen und Shoppen: Der Genussmarkt (11-20 Uhr, Friedrichsplatz) bietet vielfältige Leckereien regionaler Produzenten und Gastronomen aus Baden, der Pfalz und dem Elsass; der Stoffmarkt Holland (Sa, 10-17 Uhr) und der Flohmarkt (So, 13-18 Uhr, jeweils Stephanplatz) sind Hotspots für alle DIY-, Upcycling- und Trödelfreunde. Die Spielzone 30 (Friedrichsplatz) erwartet die Jüngsten zu Bastel- und Mitmachangeboten, Nachwuchsrennfahrer cruisen über den Big-Bobby-Car-Parcours.

„Echt Bio“ (Sa, 11-20 Uhr, Kirchplatz St. Stephan) geht’s mit ökologisch nachhaltig erzeugten Produkten auf dem Markt des Umweltamts zu; tags drauf dreht sich hier alles um die Kartoffel, wenn die Amsterdamer Aktionskünstler von DJ Frietmachine den gelben Knollen erstaunliche Töne entlocken... Zudem öffnen die Geschäfte in der Innenstadt und in Durlach am verkaufsoffenen Sonntag (13-18 Uhr), wobei die beiden Einkaufsmeilen ganz nah zusammenrücken: Auf der Tramlinie 1 ist die Fahrt zwischen Durlach Turmberg und Europaplatz mit einem auch bereits vorab über den Einzelhandel erhältlichen Ticket zwischen 12 und 19 Uhr kostenlos.

In der Südlichen Waldstraße kann man als Highlight rund um den Auftritt von Magier Daniel Bornhäuser „Zauberhafte Preise“ gewinnen; Gratislose gibt’s vier Wochen vor dem VoS zum Einkauf bei Burger. Dort ist bis 20.4. eine Thonet-Ausstellung anlässlich des 100. Bauhaus-Jubiläums zu sehen; genauso alt wird 2019 das Karlsruher Inneneinrichtungshaus, wo die Thonet-Bauhaus-Klassiker im April um 15 Prozent rabattiert sind. Und beim zweiten „Frühling in der Weststadt“ schließen sich efbe Möbelart, Elements Beauty, Laden Zwei, Romy Ries Concept Store, &mina, Unser Onkel, der Weinlade am Gutenbergplatz und das Atelier Kunst & mehr am verkaufsoffenen Sonntag zusammen. -pat