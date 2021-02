FFFKA: 7. Globaler Klimastreik

Unter dem Motto „No More Empty Promises“ läuft der siebte „Globale Klimastreik“, an dem sich auch die Karlsruher „Fridays For Future“-Ortsgruppe beteiligt.

Nach einer Plakataktion ohne Menschen vor Ort beim vorletzten und einer Menschenkette vor dem Karlsruher Schloss beim zurückliegenden Streik ist diesmal eine Präsenzdemonstration geplant, sofern die Corona-Lage es zulässt. Falls die Umstände dagegensprechen, soll es eine alternative Form des Protests geben. -pat