Fiesta Via Canale 2025

Fürs große soziokulturelle, nachbarschaftliche und unkommerzielle Nordstadt-Straßenfest „Fiesta Via Canale“ haben sich diesmal das Kulturhaus Mikado, die Mieterinitiative Karlsruhe Mika und das Restaurant Fünf zusammengetan.

Langjährige Gäste der Feste im Kanalweg werden so manches wiedererkennen, aber dieses Jahr beinhaltet das Programm auch einige Überraschungen: Zum ersten Mal gibt’s eine Rettungshundevorführung, einen Einradworkshop und Straßenmalerei; die Autos werden verbannt, um Platz zu schaffen. Ab 14 Uhr verwandelt sich so die Straße im Wohnprojekt zu einem Wohlfühlort für Groß und Klein – mit Livemusik, internationaler Küche an mehreren Essensständen, Kaffee und Kuchen, kühlen Getränken und vielfältigem Rahmenprogramm: Auf der Wiese erzählt der Bananenfuchs bei seiner interaktiven musikalischen Kindershow von seinen Abenteuern; zwischendurch sorgt die Akrobatikgruppe Quatrizeps für Staunen im Publikum.

Auch der beliebte Flohmarkt, Baumklettern, Kinderschminken und Kreativangebote sind wieder geplant. Wer lieber das Tanzbein schwingt, kommt an die Bühne, wo neben den Mikado-Chören und Karnetzko & Niko (Rap) Taxi Sandanski (Balkanbeats) Stimmung machen. Am Abend übernehmen dann JxP, die mit ihrer „Progressive Sax’n’Drums With Funk And Expressive Electronic Dance Music“ schon so manche Festivalbühne in Ekstase versetzt haben. -pat