Wer in den nun 15 Jahren schon mal hier war, kommt stets wieder, allen anderen ist der Besuch empfohlen.

Über 100 handverlesene Aussteller aus Kulinarik, Design und Handwerk präsentieren sich im Kurhaus; auf über 2.000 Quadratmetern und in fünf verschiedenen Themenbereichen herrscht ein buntes, aber relaxtes Treiben aus Feinschmeckern, Genießern und Individualisten. Orientierung bieten die große Foodhall im Bénazetsaal, der Wintergarten mit Einrichtung/Lifestyle, der runde Saal mit Café-Lounge und Pâtisserie, der Konferenzraum mit Modedesign und Schmuck und das Foyer mit Winzern aus ganz Europa.

Die Initiatoren von City and more präsentieren kulinarisch viele italienische Manufakturen, darunter auch das Weingut von Andrea Pirlo. Gutes Essen braucht einen guten Platz, den hat man an den handwerklich gefertigten Tischen von About Stein. Die Hölzer stammen aus alten Güterzügen, aus Mühlen oder Weinpressen. Nachhaltig und ehrlich gearbeitet werden daraus Objekte für die Ewigkeit. Im Vorfeld laden Martina und Joachim Buchholz im Cineplex Baden- Baden zu kulinarischen Filmen und servieren kleine Köstlichkeiten und Weine aus dem Film (Mi, 16.+23.10., 20 Uhr, Filme: 20.30 Uhr). -rw