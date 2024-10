Stadtleben // Artikel vom 08.10.2024

Nach dem Unverschämt im Juni 2023 – das am 2.10. immerhin mit einer bestens besuchten „One More Night“-Revival-Zwei-Floor-Party in der Stadtmitte wieder von sich hören ließ – schließt ein weiterer Dancefloor, der über Jahrzehnte Karlsruhes Clubkultur mitgeprägt hat: das Culteum in der Oststadt.