Wie die Corona-Pandemie den persönlichen und gesellschaftlichen Alltag verändert hat, zeigte zuletzt Gustavo Alàbisos Fotoprojekt „Ihr fehlt mir!!!“.

Welche Erlebnisse und Dinge waren in dieser Zeit besonders prägend? Wie hat sich der Alltag verändert? Welche Rituale, Gedanken und Erlebnisse möchte man auch in Zukunft bewahren? Diese Fragen stellt die nicht zuletzt als Betreiber des Leihlokals in der Oststadt bekannte Bürgerstiftung Karlsruhe bei ihrem Fotowettbewerb „Karlsruhe in Zeiten von Corona“.

Die aussagekräftigsten und stimmungsvollsten Motive werden getreu dem Motto #supportyourlocals mit lokalen Gutscheinen für die Karlsruher Gastronomie, den Einzelhandel und Events in Höhe von insgesamt 1.000 Euro prämiert. Teilnehmen können BürgerInnen jeden Alters, die im Stadt- und Landkreis Karlsruhe wohnhaft sind, vom Schüler bis zum Rentner, ob Profi oder Laie, per Foto-Upload im Jpg-Format bis 5.4. unter bs-ka.de/foto. -pat