Freizeitideen für Regentage

Für viele Menschen ist der Frühling die schönste Jahreszeit.

Die Sonne sorgt dafür, dass es länger hell ist und angenehme Temperaturen uns nach draußen ziehen. Der Mai ist allerdings ein regenreicher Monat, nur im Dezember gibt es noch mehr Niederschlag. Neben dem Besuch von Biergärten, Parks und Open-Air-Veranstaltungen, sind im Frühling auch Indoorveranstaltungen gefragt.

Unterhaltsames in Karlsruhe

In der badischen Stadt gibt es zahlreiche interessante Ausstellungen. Sie sind ein schöner Freizeittipp für Tage, an denen sich die Sonne nicht blicken lassen will. Eine interessante Ausstellung für Zocker zeigt der Retrogames, ehemals im Kulturhaus Gotec in der Gablonzer Straße, jetzt im neuen P8. Der Verein hat über 100 Exponate zum Thema Videospiel gesammelt. Über 80 historische Spielautomaten, mehrere Flipper, Heimcomputer und Videospielkonsolen können nicht nur bewundert werden. Besucher des Museums dürften die Geräte selbst ausprobieren. Die Ausstellung ist samstags geöffnet.

Riesige Auswahl im Internet

Wer etwas Neues sucht, ist bei den Newcomern richtig. Dies gilt auch für den Einsatz neuer Technologien, die allerdings auch Nachteile haben können. Abstriche bei der Stabilität des Systems und bei der Kompetenz des Kundendienstes müssen eingeplant werden. Auch die Preispools können kleiner ausfallen, weil weniger Kunden einzahlen als bei den namhaften Anbietern. Dafür sind bei den neuen meist die Auszahlungsraten höher.

Interessantes in Karlsruhes Museen

Wer sich gern einmal selbst ordentlich in Szene setzen möchte, findet in der badischen Metropole einen weiteren interessanten Ort. Das Selfie Museum beherbergt 30 hochwertige Kulissen, in denen sich Besucher in Pose werfen und fotografieren lassen können. Vom bunten Bällebad über den Infinity-Spiegel-Raum bis zum Gefängnis sind der Fantasie keine Grenze gesetzt. Im Museum stehen Umkleidekabinen und Schminktische zur Verfügung; so lassen sich Garderobe und Frisur richten, wenn es draußen geregnet hat.

Karlsruhe ist die Heimat des obersten deutschen Gerichts und eng mit der Rechtspflege unseres Landes verbunden. Im Bundesgerichtshof wird aber nicht nur Recht gesprochen. Hier befindet sich auch das rechtshistorische Museum, das leider nur am Dienstagvormittag geöffnet hat. Wer Zeit findet, erlebt eine Reise durch die Geschichte der Rechtssprechung. Sie beginnt 1.700 v. Chr. und wurde in Babylon, Griechenland und Rom weiterentwickelt. Ein wesentlicher Bestandteil der Ausstellung ist der Entwicklung in Deutschland gewidmet. Dazu gehören die Goldene Bulle und das Recht im Römischen Reich Deutscher Nation.

Fazit

Wenn der Frühling gerade der Natur eine Dusche gönnt, gibt es zu Hause und in Karlsruhes Museen viel Neues zu entdecken.