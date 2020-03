Abgesagt: „Fridays For Future“-Demo am 20.3.

Stadtleben // Tagestipp vom 19.03.2020

Seit 1995 bietet die soziale gemeinnützige Heimstiftung Karlsruhe Hilfesuchenden in ihrer Stadt Unterstützung und eine vielfältige Betreuung an, die Pflege- und Wohnangebote, Kinder- und Jugendhilfe sowie Unterstützung von Menschen auf dem Weg zurück in die Gesellschaft mit „Wohnen Leben Perspektiven“ umfasst.