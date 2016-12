Die winterliche Menüreihe im Restaurant Fünf mischt diesmal das Naheliegende mit dem Entfernten: Grundzutaten aus der Region werden „mit Fernweh“ zubereitet.

Auf eine fernöstlich inspirierte Gans folgt am 15.1. Hardtwald-Wild à la Orient, am 12.2. Kraichgau-Kaninchen mexikanisch und am 5.3. eine japanisch geprägte Rezeptur von Altrhein-Fisch. Jedes Menü wird auf Wunsch mit passendem Wein serviert und kostet 34 Euro pro Person; frühzeitiges Reservieren ist angeraten. Auch für das Speis- und Trank-Zusammenspiel zwischen der fünf-Küche und Annette Sych aus Ehrlichs Wein-Contor: Am So, 26.3. trifft hier Weinprobe auf sechsgängiges Degustationsmenü!