Fünf-Biergarten

Wer einen Sommerabend im grünen Biergarten unter wohlig schattenspenden Bäumen verbringen möchte, kommt ins Fünf, das Restaurant mit Nachbarschaftskneipe in der Nordstadt.

Die seit über 20 Jahren von Frank Kemmerling als einem von ursprünglich fünf Gründern gestaltete Küche ist berühmt für seine kleine wöchentlich wechselnde Speisekarte mit möglichst regionalen Zutaten, die sich vor allem durch spannende, immer neue Kreationen auszeichnet. Die Vorspeisenplatte der hausgemachten Tapas ist stadtbekannt; ergänzt wird das Menü durch eine ebenfalls kleine, aber feine Grundkarte mit Salaten, Pasta, zwei Fleischgerichten sowie kindgerechten Speisen. Zu Bier, Wein und Cocktails können Snacks auch nach Küchenschluss (22.30 Uhr) bestellt werden. Vier Biere sind frisch am Zapfhahn, die hausgemachte Limo speist sich in erster Linie aus der am Biergarten liegenden Kräuterspirale, weshalb sie ständig variiert.

Auch die Begeisterung für Weine ist an der darauf abgestimmten Karte abzulesen: Hier überwiegt Regionales aus der Pfalz und dem Kraichgau, wobei Ursel Hay, die zweite Fünf-Betreiberin und -Mitgründerin, Wert darauf legt, dass sie weder zu abgehoben noch überfordernd umfangreich wird. Um die Gäste nicht vor verschlossener Tür stehen zu lassen, werden während der Öffnungszeiten keine geschlossenen Gesellschaften angenommen; Feiern mit ca. 40 Personen können jedoch im normalen Betrieb bewirtet werden. Und weil das Fünf direkt im alten Kasernengelände der Mika-Wohngenossenschaft und dem Kulturverein Mikado liegt, stört kein Straßenlärm den genussvollen Abend – trotzdem ist ein großer Parkplatz vorhanden, sollte man den kurzen Weg von ca. fünf Minuten aus der Innenstadt nicht per Rad zurücklegen wollen. -pat