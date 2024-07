Fünf-Fußball-EM-Lounge

Seit 20 Jahren sind die großen Fußballereignisse auch in der Fünf ein willkommener Anlass, gemeinsam mitzufiebern.

Zur EM (bis 14.7.) ist im Nordstadt-Lokal wieder die Leinwand aufgebaut; die Spiele laufen in der Lounge, der Biergarten bleibt bei gutem Wetter fußballfrei. Sollte es regnen, werden die Restaurantgäste so platziert, dass Nichtfußballfans ungestört sind. „Vielleicht werden wir nicht jedem Vorrundenspiel die gleiche Aufmerksamkeit geben, ggf. sind alle dazu eingeladen, größeres Interesse kundzutun!“, ermuntert Ursel Hay ihre EM-affinen Gäste.

Die genießen hier eine kreative, regionale und vielfältig inspirierte Küche mit wöchentlich wechselnder Speisekarte an saisonalen Gerichten sowie vielfältige Sommerdrinks mit und ohne Alkohol. Dazu gibt’s die passende Weinempfehlung aus der gut sortierten, aber nicht erschlagenden Weinkarte mit großem regionalem Bezug. Auch ohne Nagelsmänner und Konsorten ist der grün und ruhig gelegene (besonders am Abend) lichtdurchflutete Biergarten unter großen Bäumen und eingebettet in Wiese, Blumen und Kräuterbeete einer der Karlsruher Ausgehtipps!

Besondere Empfehlung: die neben individuell zusammengestellten Menüs für Geburtstage und andere Feiern auch im Sommer angebotenen „Dinner For Two“-Überraschungsmenüs. -pat