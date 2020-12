Fünf in Dosen 2.0

Das Nordstadt-Restaurant Fünf hat seinen Außer-Haus-Verkauf aus dem Frühjahr wiederbelebt.

Ab der ersten Dezemberwoche bieten Ursel Hay und Frank Kemmerling wieder diverse selbsteingeweckte Leckereien in Gläsern zum Mitnehmen an: wechselnde Gerichte, als Vorspeisen oder Hauptgerichte gedacht, für eine oder mehrere Personen, ökologisch in Pfandgläsern und daher ganz ohne Verpackungsmüll zubereitet. Der „Nikolausfaktor“ zeigt die Haltbarkeit an.

Und wer Lust auf ein mehrgängiges Menü zu Hause hat, kann sich ebenfalls vom Fünf-Team bekochen lassen: Jeweils montags wird die Liste der Gerichte auf www.fuenf.de veröffentlicht; hier befindet sich auch das Bestellformular. Bestellungen sind bis Do um 15 Uhr möglich (auch per E-Mail an mail@fuenf.de), danach solange der Vorrat reicht. Abholung: Sa, 12-16 Uhr vor Ort im Kanalweg 52. -pat