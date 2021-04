Wer den Wonnemonat mit Leckereien aus dem Nordstadtlokal willkommen heißen möchte, greift als Biergartenalternative zur „Fünf in Dosen“.

Mit Eingewecktem in Pfandgläsern sorgt die Fünf seit Mo, 26.4. wieder für Genuss zum Abholen – ob zum Sofortverzehr, zum Aufwärmen oder Fertigkochen. Der „Hamster-Faktor“ gibt an, wie lange die Gerichte haltbar sind.

Montags steht die neue Speisekarte online; Bestellungen via mail@fuenf.de oder Kontaktformular sind dann möglich bis Donnerstag, 15 Uhr; die Abholung der Gläser erfolgt am Samstag, 12-16 Uhr, an der Biergartentür.

Wegen des anstehenden Feiertags wird die Ausgabe in dieser Woche allerdings auf Fr, 30.4., 16-19 Uhr, vorverlegt. Tipp für Sa, 1.5.: das aus sechs Leckereien für zwei Personen bestehende „1. Mai-Picknick“ (vegetarisch oder mit Fisch und Fleisch) samt passenden Sommerweinen. -pat