Fünf Jahre Family Tree Shop Karlsruhe

Karlsruhes kreative Vielfalt mit den fürs Stadtbild wichtigen kleinen Läden zeigt sich vor allem in den Vierteln fernab des Kaiserstraßen-Trubels.

Wie in der Südstadt, wo die HfG-Designerinnen Marina Eggen und Claudia Kappenberger in ihrem Family Tree Shop seit fünf Jahren Besonderes für den alltäglichen Gebrauch sowie Geschenkideen für jeden Geldbeutel anbieten. Die Ladenfläche teilen sie sich mit Dagmar Ruf, deren Wohnstück seit zehn Jahren für verschiedenste Filz-Accessoires steht. Und auf dieses Doppeljubiläum wird angestoßen am Sa, 21.9., von 11 bis 18 Uhr. Zu Prosecco und Leckereien gibt’s einen Textildruck-Workshop, eine Tombola und Sonderangebote.

Design und Krempel entdecken kann man zuvor beim „Family & Friends“-Flohmarkt (Sa, 27.7., 11-16 Uhr) der beiden Jubilare mit Kaffee und Kuchen. Parallel läuft der Sommer Sale von Ausstellungsstücken, Prototypen und Ladenhütern. -pat