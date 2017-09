Fünf Jahre Seltenschräg

Allerhand Neues aus altem Zeug kreiert Claudia Rist seit fünf Jahren in ihrer Oststadt-Nähwerkstatt mit angeschlossenem Geschenkeladen.

Dort werden u.a. auch die Produkte für das Karlsruher Upcycling-Label „Bleib doch hier!“ entwickelt und gefertigt. Seit Anbeginn erfreuen sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen an Workshops wie dem „Nähzirkus“, bei dem man unter Anleitung oder ganz für sich selbst gestalten und ausprobieren kann – auch wenn in seltenen Fällen am Ende etwas Schräges herauskommt.

Denn im Vordergrund für die Kursbesucher stehen sollte nicht zwingend ein perfektes Ergebnis, sondern das Dazulernen und der Spaß am Nähen! Zur Feier des Geburtstages gibt’s am Di, 12.9. ab 16 Uhr einen Umtrunk im Laden; am Sa, 23.9. ist Claudia Rist dann auf dem Stephanplatz beim Kunsthandwerkermarkt am „Stand der guten Dinge“ anzutreffen. -pat