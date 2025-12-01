Fünf: Menüreihe „Begegnungen“
Stadtleben // Artikel vom 21.12.2025
Mit seiner im November gestarteten Sonntagsmenüreihe „Begegnungen“ animiert das Nordstadtrestaurant Fünf, über den Tellerrand zu schauen.
Nachdem bei „Außenansicht“ heimische Gerichte fernöstlich interpretiert wurden, führt „Versöhnung“ (21.12.) geschmackliche Widersprüche zusammen; „Neugier“ (18.1.) bringt hinter Offensichtlichem Überraschendes zum Vorschein und die titelgebende „Begegnung“ (22.2.) ist eine vegane Degustationsweltreise in sieben Gängen. Die Drei-Gänge-Menüs kosten 42 Euro (mit Weinbegleitung 61); das Degustationsmenü 54 Euro (ohne Getränke). Beginn: 18 Uhr, späteste Tischbelegung: 20 Uhr, Anmeld. obligatorisch – an der Theke, unter 0721/97 66 47 12 oder mail@fuenf.de.
Das festliche Fünf-Gänge-Überraschungsmenü zu Silvester ist ausgebucht, die Warteliste eröffnet. Wie in jeder Wintersaison kann man an der „Wein-Probier-Bar“ jeweils drei Erzeugnisse dem Fünf-Team bislang unbekannter Winzer austesten. Die Gäste dürfen ihre Meinung kundtun und somit Einfluss auf die künftige Weinkarte nehmen. Aktuell präsentiert Horst Lauinger an den Lokalwänden seine lichteinfangenden Aquarelle mit Karlsruher Motiven; am 3.1. folgt Marny Staib aus Grötzingen, die moderne Stillleben-Acrylmalerei ausstellt. -pat
Kanalweg 52, Karlsruhe, Di-Sa, 18-24 Uhr, So Menüabende
www.fuenf.de
