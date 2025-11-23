Fünf-Menüreihe „Begegnungen“

Stadtleben // Artikel vom 23.11.2025

Horst Lauinger

INKA Auszeichnung

Um „Begegnungen“ von Gegensätzlichem geht es in der diesjährigen Sonntagsmenüreihe des Nordstadt-Restaurants mit Kneipencharakter.

Ursel Hay und Frank Kemmerling zeigen, „dass Verschiedenheit sich nicht verhaken muss, sondern auch Gewinn bringen kann“: Bei „Außenansicht“ (23.11.) werden heimische Gerichte fernöstlich interpretiert; „Versöhnung“ (21.12.) führt geschmackliche Widersprüche zusammen; „Neugier“ (18.1.) bringt hinter Offensichtlichem Überraschendes zum Vorschein und die titelgebende „Begegnung“ (22.2.) ist eine vegane Degustationsweltreise in sieben Gängen. Die Drei-Gänge-Menüs kosten 42 Euro (mit Weinbegleitung 61); das Degustationsmenü 54 Euro (ohne Getränke).

Seit 22 Jahren wird der Silvesterabend mit einem festlichen Fünf-Gänge-Überraschungsmenü (auf Wunsch vegetarisch, inkl. Weinbegleitung) und gemeinsamem „Prosit Neujahr!“ zelebriert (100 Euro inkl. Wasser, Kaffee & Mitternachtsprosecco). Beginn: 18 Uhr, späteste Tischbelegung: 20 Uhr, Anmeld. obligatorisch – an der Theke, unter 0721/97 66 47 12 oder mail@fuenf.de.

Bereits eröffnet ist wie in jeder Wintersaison die „Wein-Probier-Bar“, an dem das Fünf-Team jeweils drei Erzeugnisse ihm bislang unbekannter Winzer austesten lässt. Die Gäste dürfen ihre Meinung abgeben und damit Einfluss auf die künftige Weinkarte nehmen.

Und ab 1.11. präsentiert Horst Lauinger an den Fünf-Wänden seine lichteinfangenden Aquarelle mit Karlsruher Motiven, unterschiedlichsten Landschaften und abstrakten Anklängen. -pat

Kanalweg 52, Karlsruhe, Di-Sa, 18-24 Uhr, So Menüabende
www.fuenf.de

