Fünf: Region: Elementar

Im Winterhalbjahr steht die Überraschungsmenüreihe des Nordstadtrestaurants mit seiner von „Slow Food“ empfohlenen Küche ganz hoch im Gästekurs!

Unter dem neuerlichen Motto „Region: Elementar“ lassen sich Ursel Hay und Frank Kemmerling an den drei noch ausstehenden Sonntagen nach dem „Wasser“ Anfang Dezember noch von „Erde“ (12.1.), „Feuer“ (2.2.) und „Luft“ (30.3.) inspirieren, um ihre regional-saisonalen Produkte kreativ in Szene zu setzen. Außerdem reservierbar: das ebenfalls drei Gänge umfassende Valentinsmenü (Fr, 14.2., nicht nur für Pärchen!) und das Degustationsmenü „Vegan probieren“ (So, 9.3.) in sechs Gängen, alle kredenzt mit passenden Weinen. Geschenketipp: die für alle Drei-Gang-Menüs einlösbaren „Dinner For Two“-Gutscheine – als reines Menü oder zum Verwöhnen mit begleitenden Weinen.

Los geht’s wie bei allen Menüs um 18 Uhr, wobei die Startzeit bis 20 Uhr individuell festlegbar ist. Speiseunverträglichkeiten werden auch hier berücksichtigt, falls das Küchenteam rechtzeitig Bescheid weiß. Bereits ausgebucht ist der festliche Fünf-Gänge-Silvesterabend. Weitere schöne Verschenkidee: die Kunstwerke der laufenden Ausstellung „Diva“ mit plastischen Holzschnitten von Mike Senft, der die Fünf-Räume bis Mitte Dezember außerdem mit seinen Boote- und Rädermobiles schmückt.

Und die während der Wintersaison geöffnete Wein-Probier-Bar spricht jene Gäste an, die nicht nur den Restaurant-, sondern auch den Kneipencharakter des Fünf schätzen und lediglich auf das eine oder andere Gläschen, einen Cocktail oder ein Feierabendbier vorbeischauen möchten. -pat