Gastro-News: Schließungen & Otto Genossenschaftskneipe

Nicht nur High-End-Gastronomie wie das Durlacher Sternerestaurant Tawa Yama trudelt, auch das Bio-Fine-Dining-Restaurant Erasmus im Dammerstock ist seit Ende Juni endgültig geschlossen.

Ebenso zu: Dean & David am Europaplatz, das Brauereigasthaus Zum Kleinen Ketterer am Lidellplatz und nach Insolvenz der Kette das Sausalitos in der Erbprinzenstr., dem aber eine neue Systemgastro folgt – ebenso abschreckend wie viele Restaurantbetriebe in der Kaiserstraße. Da ist De Pälzer Grill vor der Postgalerie fast noch eine Demeteroase für eilige Esser. Besserung ist nicht in Sicht, bald droht auch der neue Mindestlohn – es sei denn, man kommt vom Land und will mal so richtig was erleben! Omacafés sind in, aber bei den städtischen Mondmieten muss selbst Böckeler endgültig passen.

Sehr vermissen werden wir dagegen Christoph „Prof. Fisch“ Zehrer, der an seinem Marktstand Der Seestern mit Ein- und Auslassungen zur Welt im Allgemeinen und zur Steuerproblematik im Speziellen unschätzbare Unterhaltungsqualitäten auf Stephan- und Gutenbergplatz an den Tag gelegt hat; beim Marktgeschehen („Seit dem Krieg geht’s bergab!“) wird wie bei der Gastro der Mindestlohn weitere Schneisen schlagen.

Geht aber auch anders: Im Februar musste Die kleine Weinkneipe (Yorckstr. 8) schließen. Gäste, Freunde, Nachbarn und Interessierte wollen das Otto nun im Herbst als Genossenschaftskneipe wiedereröffnen! Mehr als die Hälfte der 5.000 Euro Startkapital hat die Crowdfundingkampagne (www.gofundme.com/mit-deiner-starthilfe-wird-das-otto-genossenschaftskneipe) bereits eingespielt. Künftige Ottos können sich dann mit 200 Euro einbringen und werden so Eigentümer, Mitarbeiter und Gast in Personalunion. -rw/pat