Gegendemo: Mitdenken statt Querdenken

Die Querdenker bekommen Gegenwind.

Das Corona-Leugner-Bündnis Querdenken hat für Sa, 14.11. eine Demonstration in Karlsruhe angekündigt. Unter dem Motto „Mitdenken statt Querdenken“ findet ab 14 Uhr eine von jungen AktivistInnen aus Karlsruhe und Umgebung organisierte Gegendemonstration statt.

Sie möchten „ein Zeichen setzen für ein vernunftbehaftetes und soziales Verhalten in der Corona-Pandemie“ und bringen auch eine Forderung an die Politik mit: die Erhöhung des Hartz-IV-Satzes um 150 Euro in der Krise. -pat