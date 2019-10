„Drum o Mensch sei weise, pack die Koffer und verreise!“, wusste schon Wilhelm Busch.

Ob Urlaubstrip oder geschäftlicher Anlass, mit Bahn, Bus, Auto oder Flugzeug – so individuell wie die Reise sind die Anforderungen ans Gepäck: Hartschale oder Weichgepäck? Trolley, Pilotenkoffer, Reisetasche oder Weekender? Das Koffer- und Taschenfachgeschäft von Petra Lorenz berät umfassend und weiß ebenso über die aktuellen Bestimmungen zum Thema zulässige Größe Bescheid.

Auch mit Rucksäcken und Kulturtaschen, Koffergurten und -waagen, Schlössern, Adressanhängern, Taillensafes, Brustbeuteln und Nackenhörnchen können sie dienen. Falls das gute Stück zur Reparatur muss, hält der für Seniorenfreundlichkeit zertifizierte Gepäckraum kostenlosen Ersatz bereit. Ebenso geholfen wird dem, der seine Zahlenschlosskombination vergessen hat.

Neu im Sortiment: The Chesterfield Brand mit coolen Taschen im Naturleder-Look und exklusiv in KA edle Schweizer Damenhandtaschen von Maison Mollerus. Da sich die Kunden immer mal wieder für die ansprechende Dekoration interessieren, gibt’s eine kleine Auswahl an Wohnaccessoires. -pat